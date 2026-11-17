Cho Sun Steel Wire gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1858.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cho Sun Steel Wire ein Ergebnis je Aktie von 5750.00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32.09 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch