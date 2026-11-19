Cho Kwang Paint hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 779.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -190.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cho Kwang Paint in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.23 Milliarden KRW im Vergleich zu 50.76 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch