Cho Kwang Paint präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cho Kwang Paint hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 282.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -540.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59.47 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53.73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch