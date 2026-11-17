Cho Kwang Leather hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 155.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 863.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.75 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 26.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch