Cho Kwang Leather gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cho Kwang Leather lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 165.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 682.00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19.41 Prozent auf 21.30 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26.43 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch