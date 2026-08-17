|
17.08.2026 06:37:00
Cho Bi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cho Bi hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 617.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cho Bi noch ein Gewinn pro Aktie von 967.00 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 46.41 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 5.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cho Bi 49.09 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.