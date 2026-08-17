Cho Bi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cho Bi hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 617.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cho Bi noch ein Gewinn pro Aktie von 967.00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 46.41 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 5.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cho Bi 49.09 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch