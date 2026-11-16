Cho Bi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cho Bi präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -403.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -626.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.30 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.14 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch