Chiyoda veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chiyoda hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.30 USD, nach 0.280 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 590.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 16.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chiyoda 707.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch