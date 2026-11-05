Chiyoda vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chiyoda äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 47.54 JPY, nach 41.22 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9.76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 94.09 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104.27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch