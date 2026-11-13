Chiyoda Integre verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chiyoda Integre hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83.59 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chiyoda Integre 107.81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 10.68 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chiyoda Integre 10.00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch