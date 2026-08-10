Chiyoda Integre legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chiyoda Integre hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 96.96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 49.44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.38 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.21 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch