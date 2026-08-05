Chiyoda hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chiyoda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 3.89 JPY. Im letzten Jahr hatte Chiyoda einen Gewinn von 22.57 JPY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.08 Prozent auf 86.76 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch