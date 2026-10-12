Chiyoda gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chiyoda hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS lag bei -20.18 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10.710 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 18.93 Milliarden JPY, gegenüber 19.85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch