Chiyoda: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chiyoda hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.160 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 544.5 Millionen USD, gegenüber 625.7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch