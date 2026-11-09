Chitradurga Spintex präsentierte Quartalsergebnisse

Chitradurga Spintex hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.70 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chitradurga Spintex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113.6 Millionen INR im Vergleich zu 86.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch