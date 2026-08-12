Chitradurga Spintex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chitradurga Spintex hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3.15 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chitradurga Spintex noch ein Gewinn pro Aktie von 1.38 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chitradurga Spintex mit einem Umsatz von insgesamt 103.0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 29.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch