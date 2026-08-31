Chison Medical Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chison Medical Technologies A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.250 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.28 Prozent auf 114.2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch