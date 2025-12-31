Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Mittwochabend fester

Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 37,18 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'878 Punkten liegt. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,24 USD an. Bei 37,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 773'503 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,14 USD) erklomm das Papier am 03.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 64,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2025 bei 29,75 USD. Mit einem Kursverlust von 19,98 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 29.10.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 03.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Chipotle Mexican Grill-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 09.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,16 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

