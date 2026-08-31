Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Montagabend ins Plus

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'682 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 38,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 37,88 USD. Zuletzt wurden via New York 398'991 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Bei 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,40 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 26,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie verdient. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,15 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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