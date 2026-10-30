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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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30.10.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagabend freundlich

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 32,01 USD nach oben.

Chipotle Mexican Grill
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 32,01 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'557 Punkten liegt. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,33 USD aus. Bei 31,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'702'507 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 22.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,42 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei 27,32 USD fiel das Papier am 24.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 17,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 28.10.2026 äusserte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Chipotle Mexican Grill.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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