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30.10.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 32,17 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 32,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'610 Punkten steht. In der Spitze gewann die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 32,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 31,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 751'344 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,42 USD. Dieser Kurs wurde am 22.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 28,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,32 USD am 24.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Chipotle Mexican Grill liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach 0,29 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 3.29 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.00 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 09.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Chipotle Mexican Grill.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,10 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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