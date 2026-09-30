Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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30.09.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 32,00 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 32,00 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'709 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 32,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,85 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 335'677 Stück gehandelt.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 25,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 28,04 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,36 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,32 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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