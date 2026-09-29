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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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29.09.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend freundlich

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 32,17 USD.

Chipotle Mexican Grill
26.71 CHF 1.19%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 32,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 32,34 USD. Mit einem Wert von 31,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 660'199 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 33,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 28,04 USD fiel das Papier am 05.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,84 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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