Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Dienstagnachmittag freundlich

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'685 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 32,22 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,54 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 268'030 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 42,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.06.2026 auf bis zu 28,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 12,80 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Chipotle Mexican Grill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.06 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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