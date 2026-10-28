Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 28,59 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'729 Punkten tendiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,24 USD an. Bei 28,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 1'428'395 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,42 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2026 bei 27,32 USD. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umsetzen können.

Am 09.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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