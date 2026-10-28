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28.10.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 28,94 USD.

Chipotle Mexican Grill
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Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,4 Prozent auf 28,94 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'736 Punkten notiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,12 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 566'231 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 41,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei 27,32 USD fiel das Papier am 24.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,62 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.06 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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