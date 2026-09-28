Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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28.09.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 32,53 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Chipotle Mexican Grill-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 32,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'698 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 33,59 USD. Bei 31,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 1'858'758 Aktien.
Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,62 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2026 (28,04 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.35 Mrd. USD gegenüber 3.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,15 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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