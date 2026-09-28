Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Montagnachmittag stärker

Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 31,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'706 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 31,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 642'567 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 42,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,22 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 13,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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