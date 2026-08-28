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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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28.08.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill steigt am Abend

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill steigt am Abend

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 38,02 USD zu.

Chipotle Mexican Grill
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 38,02 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 38,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,78 USD. Zuletzt wurden via New York 580'643 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Gewinne von 12,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
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