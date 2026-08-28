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28.08.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 38,04 USD.

Chipotle Mexican Grill
30.80 CHF 3.26%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 38,04 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'730 Punkten tendiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,25 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 37,78 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 223'808 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.06 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
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