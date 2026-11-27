Um 20:26 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,32 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'297 Punkten steht. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 37,16 USD. Bei 37,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'665'839 Stück gehandelt.

Am 22.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 26,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 3.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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