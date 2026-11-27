Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'244 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 37,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,56 USD. Zuletzt wechselten via New York 219'581 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Bei 41,42 USD erreichte der Titel am 22.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,90 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,32 USD am 24.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 27,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 3.00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,09 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Starbucks-Aktie im Plus: Kein Kauf von Burrito-Kette Chipotle - Chipotle-Aktie in Rot

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman

Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat