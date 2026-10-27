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27.10.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 27,95 USD.

Chipotle Mexican Grill
23.19 CHF -0.96%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 27,95 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'728 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 27,93 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 28,39 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'119'809 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,51 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2026 bei 27,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 2,25 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umsetzen können.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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