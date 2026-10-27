Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Kursverlusten

Um 16:28 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 27,94 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 27,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,39 USD. Zuletzt wurden via New York 497'660 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,50 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,56 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2026 auf bis zu 27,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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