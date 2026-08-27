Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill gibt am Donnerstagabend ab

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 36,94 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'717 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 36,50 USD. Bei 37,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 555'372 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,94 USD markierte der Titel am 28.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 05.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 24,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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