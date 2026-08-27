Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Nachmittag südwärts

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 37,22 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten realisiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,50 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 37,10 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 224'088 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. 15,35 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2026 (28,04 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 24,66 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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