Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend im Plus

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 32,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'523 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 33,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,79 USD. Zuletzt wurden via New York 838'910 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Bei 58,41 USD markierte der Titel am 03.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 78,64 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 29,75 USD fiel das Papier am 12.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,28 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.09 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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