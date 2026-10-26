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26.10.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill schiebt sich am Abend vor
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 28,10 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 28,10 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'679 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 28,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'226'335 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 25.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,07 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,74 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,32 USD. Dieser Wert wurde am 23.10.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.06 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vorlegen. Am 03.11.2027 wird Chipotle Mexican Grill schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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