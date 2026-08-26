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26.08.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Abend ins Plus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Abend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 37,52 USD.

Chipotle Mexican Grill
30.02 CHF -0.56%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 37,52 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'673 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 37,62 USD. Bei 37,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 498'995 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 43,13 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 14,97 Prozent zulegen. Am 05.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 25,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
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