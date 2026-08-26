Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Mit einem Kurs von 37,44 USD zeigte sich die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten tendiert. Bei 37,60 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 36,78 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 231'330 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 27.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,13 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 15,20 Prozent wieder erreichen. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 33,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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