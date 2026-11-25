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25.11.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 37,51 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 37,51 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'184 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 37,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 778'381 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Bei 41,42 USD erreichte der Titel am 22.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 9,44 Prozent niedriger. Am 24.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 27,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 27,18 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,65 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 09.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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