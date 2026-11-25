Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,78 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'998 Punkten realisiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie sank bis auf 36,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 246'514 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,42 USD an. Mit einem Zuwachs von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,32 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 lud Chipotle Mexican Grill zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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