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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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25.09.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Freitagabend südwärts

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Freitagabend südwärts

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 31,56 USD.

Chipotle Mexican Grill
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Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,4 Prozent auf 31,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'742 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,42 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 31,95 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 616'764 Stück gehandelt.

Bei 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 35,68 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 11,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 lud Chipotle Mexican Grill zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,31 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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