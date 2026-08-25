Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’525 0.5%  SPI 20’421 0.5%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’266 0.6%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’456 0.1%  Gold 4’636 -0.5%  Bitcoin 63’391 0.8%  Dollar 1 0.3%  Öl 86.6 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Stadler-Aktie: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Suche...
Plus500 Depot

Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend Verlust reich

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend Verlust reich

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 37,69 USD.

Chipotle Mexican Grill
29.98 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 37,69 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 37,48 USD. Bei 37,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 623'154 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 26.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 15,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 25,60 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.06 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman

Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot


Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten