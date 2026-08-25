Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend Verlust reich

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 37,69 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 37,48 USD. Bei 37,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 623'154 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 26.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 15,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 25,60 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.06 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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