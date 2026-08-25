Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 38,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 242'079 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei 43,56 USD markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 14,27 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,44 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 3.06 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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