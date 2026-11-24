Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 37,34 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'204 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie sogar auf 37,46 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 36,26 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 697'778 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,42 USD erreichte der Titel am 22.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 9,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2026 Kursverluste bis auf 27,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,84 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,29 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3.29 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 09.02.2027 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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