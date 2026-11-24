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24.11.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verteuert sich am Dienstagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 36,90 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 36,90 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 36,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 36,26 USD. Zuletzt wechselten via New York 267'825 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 41,42 USD erreichte der Titel am 22.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,25 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,32 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 28.10.2026 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 3.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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