Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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24.09.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 31,96 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,3 Prozent auf 31,96 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'707 Punkten steht. Bei 31,79 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 665'399 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD an. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 25,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Abschläge von 12,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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