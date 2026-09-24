Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 32,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'689 Punkten steht. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,03 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 32,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 225'268 Stück.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.06.2026 auf bis zu 28,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 14,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 äusserte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Chipotle Mexican Grill möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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