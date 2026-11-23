Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 36,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'252 Punkten steht. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,40 USD an. Bei 35,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'026'951 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei 41,42 USD erreichte der Titel am 22.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2026 Kursverluste bis auf 27,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 24,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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